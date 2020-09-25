Итальянский эксперт: Необходим механизм для выполнения резолюций СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту

БАКУ/ Trend/ - Необходимо создать механизм для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом сказал в пятницу Trend итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция.

«Резолюции СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту бессрочны. Они остаются в силе до их исполнения, а их искажение недопустимо. Необходимо создать механизм реализации этих документов. Невыполнение резолюций СБ ООН подрывает репутацию всей организации. В некоторых случаях, в короткие сроки предпринимаются шаги в отношении определенных стран, но не предпринимаются никаких действий, обеспечивающих выполнение резолюций СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту», - сказал он.

Он отметил, что усилия Армении сосредоточены на сохранении статуса-кво.

«Необходимо предпринять реальные шаги в отношении Армении. Азербайджанофобские заявления и провокации руководства Армении показывают, что они готовятся к новой войне с Азербайджаном. ООН и международное сообщество должно удержать Армению от новой военной агрессии. К сожалению, деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ пользы не принесла. Заявлений о неприемлемости статуса-кво недостаточно, нужны реальные шаги», - заключил Летиция.

(Автор: Ляман Зейналова.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn