Посол Азербайджана в Грузии о предложении Тбилиси выступить посредником в нагорно-карабахском урегулировании

Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 2020 15:39 (UTC+04:00)
Посол Азербайджана в Грузии о предложении Тбилиси выступить посредником в нагорно-карабахском урегулировании

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев ответил на предложение премьер-министра Грузии Георгия Гахарии о том, что Грузия готова выступить посредником между Азербайджаном и Арменией по нагорно-карабахскому конфликту, отметив, что Азербайджан готов участвовать в переговорах, если Армения согласится добровольно вывести свои вооруженные силы из оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Однако мы не пойдем на переговоры, цель которых - продолжение оккупации. Это воля азербайджанского народа и это позиция нашего государства", - сказал Гулиев.

Он добавил, что азербайджанская армия борется за свои земли, признанные международным сообществом.

Напомним, что ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария сделал заявление о продолжающихся боевых действиях между Азербайджаном и Арменией, заявив, что "В наших общих интересах как можно скорее восстановить мир в регионе. Грузия готова содействовать этому процессу любым способом."

(Автор: Тамилла Мамедова)

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