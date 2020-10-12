Азербайджанская община Румынии обратилась к парламенту и МИД этой страны

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Румынии обратилась к парламенту, министерству иностранных дел Румынии, а также к мировому сообществу.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в подписанном президентом Объединения азербайджанцев Румынии Вагифом Гасановым обращении отмечается, что Армения на протяжении 27 лет ведет против Азербайджана агрессорскую оккупационную политику. Подчеркивается, что изгнав местных азербайджанцев Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов с земли их прадедов, Армения грубейшим образом нарушила фундаментальные права граждан, в том числе право на жизнь. Предоставлена подробная информация о том, что в ответ на армянские провокации армия Азербайджана приступила 27 сентября к контрнаступательной операции, тем самым обеспечивая право нашего народа на самооборону и восстановление территориальной целостности в рамках международного права.

Наши соотечественники призвали правительство Румынии и международное сообщество оказать воздействие на Армению, чтобы она освободила от оккупации азербайджанские земли, отказалась от своей агрессорской политики, действовала в рамках международного права.

(Текст: Турал Гараджаев)

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