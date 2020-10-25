Мы радуемся освобождению азербайджанских земель от оккупации - иранский генерал

БАКУ /Trend/ - Мы всегда хотели освобождения азербайджанских земель, и теперь радуемся, что это происходит.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал командующий Сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Мохаммед Пакпур.

По его словам, Иран выступает против любой оккупации и агрессии и осуждает это.

Генерал добавил, что территориальная целостность стран имеет для Ирана большое значение.