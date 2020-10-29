Армения враждебно настроена против всего исламского мира – алжирский политолог

БАКУ /Trend/ - Армения враждебно настроена против всего исламского мира. Об этом сказал Trend известный алжирский аналитик и исследователь Абдуллах аль-Рафии.

По его словам, не смотря на то, что власти Армении об этом открыто не заявляют, все действия Еревана показывают, что в этой стране есть сильный враждебный настрой против всего исламского мира.

«Проявление враждебного отношения Армении к исламу и ко всему исламскому миру мы видим на оккупированных территориях Азербайджана. Почти на всех оккупированных территориях варварски уничтожены свидетельства наследия исламской культуры - мечети, мавзолеи а также древние памятники культуры», - сказал аль-Рафии.

Он отметил, что Армения, поддерживая исламофобские высказывания Президента Франции Эммануэля Макрона, еще раз доказала свою враждебность по отношению к Исламу: «Армения действует по принципу "враг моего врага – мой друг, друг моего друга – мой друг". В Ереване прекрасно понимают, что даже если не все мусульманские страны выражают поддержку Азербайджану, то мусульмане в целом на стороне Азербайджана», - сказал он.

По словам эксперта, Армения воспринимает мусульманскую солидарность как угрозу для Еревана и считает себя плацдармом для крестовых походов в регионе.



По его словам, на сегодняшний день президент Турции выступает как защитник всех мусульман, что, конечно, сильно раздражает власти Армении, которые враждебно настроены против тюрков и мусульман: «Политическая поддержка Турции Азербайджану вполне объяснима, так как это одна нация», - сказал аль-Рафии.