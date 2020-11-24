С этих позиций армянские ВС обстреливали подразделения азербайджанской армии с первых дней войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Не выдерживая натиска Вооруженных сил Азербайджана в ходе 44-дневной войны, армянские минометные подразделения бросали свои позиции, полные боеприпасов, и обращались в бегство.

Как сообщает во вторник Trend, как и на других направлениях фронтах, данная ситуация наблюдалась и на Физулинском направлении.

Журналисты, которые недавно посетили эти территории, увидели армянские позиции, с которых с первых дней начала военных действий подвергались обстрелу подразделения азербайджанской армии. Однако азербайджанские военнослужащие за короткий срок вывели из строя минометную батарею ВС Армении. В настоящее время полные боеприпасов блиндажи и окопы находятся под контролем армии Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев)