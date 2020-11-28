Выступления Верховного главнокомандующего поднимали моральный дух наших солдат - полковник-лейтенант Фирдовси Умудов (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, офицер Государственной погранслужбы полковник-лейтенант Фирдовси Умудов рассказал о своей поездке на освобожденные территории.

«Важнейшую роль в нашей победе сыграли солидарность и единство, - говорит Ф.Умудов в эфире телеканала Real TV. - Единство нашего Верховного главнокомандующего, нашей доблестной армии и народа! Каждый гражданин Азербайджана внес свою лепту в этот исторический успех.

Как известно, спортсмены также заявили о готовности участвовать в освобождении оккупированных территорий. Я и другие спортсмены-пограничники приняли участие в учениях под руководством главы Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева, о которых остались самые приятные впечатления. Все были готовы в любой момент ринуться в бой».

Как сказал Умудов, армяне разрушали наши города и села, чтобы из этих камней строить оборонительные редуты. Те территории они использовали с военной целью, а также для выращивания наркотиков и другой преступной деятельности».

Известный специалист подчеркивает огромную роль Президента Ильхама Алиева: "Его выступления поднимали моральный дух наших солдат."

Под руководством нашего Президента мы отправили месседж всему миру: Азербайджан – сильное государство, сильная нация c могущественным лидером!

Все мы были очень счастливы видеть, как Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденные районы и подняли там флаг Азербайджана. Президент Ильхам Алиев также исполнил завещание Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Ф.Умудов также рассказал о том, как вручил флаг азербайджанским пограничникам в Зангеланском районе. Это то самое знамя, которое он поднимал после побед наших борцов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Европейских играх.

«Наши пограничники, даже будучи ранеными, не покидали поле боя, бились до конца. И моим долгом было вручить им флаг, который развевался после наших побед на различных соревнованиях, чтобы он был поднят на освобожденных территориях».

"Мы по всем компонентам сильнее, несмотря на открытую поддержку некоторых стран, оказываемую Армении. Вспоминаю, как на чемпионате мира в Париже Гаджи Алиев стал 3-х кратным чемпионом мира, и зал, состоящий наполовину из армян и поддерживающих их французов, вынужден был стоя слушать гимн Азербайджана".

Прославленный тренер не сомневается, что на освобожденных землях будет проводиться множество различных соревнований, а на плодородной карабахской почве родится не один талант, который прославит Азербайджан в будущем.