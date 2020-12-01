Азербайджан сможет обеспечить сохранность христианских святынь в Карабахе – посол

БАКУ/Trend/ - Азербайджан сможет обеспечить сохранность христианских святынь в Карабахе. Как сообщает Trend, об этом сказал ТАСС посол России в Баку Михаил Бочарников.

«Мы знаем Азербайджан как многонациональное и многоконфессиональное государство, где в равной степени обеспечены права и свободы представителей различных народов и последователей множества религий", - сказал он.