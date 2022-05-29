...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Армяно-азербайджанский конфликт

Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал "серебро" на Кубке мира в Италии (ФОТО)

Армяно-азербайджанский конфликт Материалы 29 мая 2022 14:50
Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал "серебро" на Кубке мира в Италии (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин занял второе место на Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в итальянском городе Римини, сообщили в воскресенье Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Кубок мира в Римини прошел 27-28 мая. Михаил Малкин выступил в прыжках на акробатической дорожке. По итогам соревнований азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль.

Еще один член сборной Азербайджана, спортсмен Тофиг Алиев, выступивший в финале, занял шестую позицию.

Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал "серебро" на Кубке мира в Италии (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал "серебро" на Кубке мира в Италии (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал "серебро" на Кубке мира в Италии (ФОТО)
Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал "серебро" на Кубке мира в Италии (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости