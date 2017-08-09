Армения, совершившая международные преступления, должна быть наказана согласно Уставу ООН – омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Эльмира Сулейманова обратилась в международные организации в связи с тем, что ВС Армении подвергают обстрелу мирное население Азербайджана, в частности детей.

Обращение адресовано генсеку ООН, СБ ООН, Верховному комиссару по правам человека ООН, ЮНИСЕФ, ОИС, Еврокомиссии, СЕ, ОБСЕ и омбудсменам разных стран.

В обращении отмечается, что 7 августа вооруженные подразделения Армении с оккупированных азербайджанских территорий обстреляли из крупнокалиберных орудий граничащее с Арменией село Гаралар Товузского района. В результате этой очередной провокации армян, целью которой было намеренное уничтожение мирного населения, осколочные ранения получил и был госпитализирован житель села Гаралар 13-летний Юсибов Рамиль Сабир оглу.

В обращении подчеркивается, что жестокие действия Армении, связанные с прицельным обстрелом мирных граждан, в том числе детей, являются частью продолжительной политики терроризма, проводимой государством-захватчиком.

Не прекращая агрессивных действий и подвергая интенсивному обстрелу из крупнокалиберных орудий прифронтовые позиции азербайджанской армии и азербайджанские территории, на которых проживает мирное население, Армения продолжает грубо нарушать нормы международного гуманитарного права.

4 июля 2017 года армянскими вооруженными силами из крупнокалиберных минометов, станковых гранатометов были прицельно обстреляны населенные пункты, где проживает многочисленное гражданское населения, и гражданские объекты. В результате в селе Алханлы Физулинского района погибли пожилая женщина Сахиба Аллахвердиева (1967 года рождения) и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева и была ранена другое гражданское лицо - Гулиева Сальминаз (1965 года рождения), разрушены гражданские объекты.

Продолжающаяся более 25 лет военная агрессия Армении против Азербайджана, этническая чистка и террористические акты должны расцениваться как очередной акт преступления, и в соответствии с нормами международного права должны быть приняты действенные меры по наказанию совершивших эти преступления.

Степень уверенности в своей безнаказанности не позволила Армении извлечь урок из произошедшего. Даже несмотря на протест международной общественности, осудившей зверства, в частности обстрел гражданского населения, малолетних детей и женщин, Армения вновь совершила очередное преступление, в результате которого 7 августа был ранен 13-летний Рамиль Юсибов.

В результате военной авантюры, совершенной армянским руководством 2-5 апреля 2016 года, вдоль линии фронта были ранены 34 гражданских лица, погибли шесть человек, включая детей.

Непосредственные и преднамеренные атаки Армении на мирное население и гражданские объекты Азербайджана являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и прав человека, в частности Женевской конвенции 1949 года и дополнения № 1 к ней, а также Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Эти события, вновь подтверждая оккупационную политику, бесчеловечные действия Армении, еще раз доказывают, что Армения не признает нормы международного права.

Омбудсмен Азербайджана обращается к мировому сообществу, авторитетным международным структурам и коллегам, призывая их не только осудить, но и приложить действенные усилия с целью положить конец продолжительной армянской агрессии, убийству мирного населения, массовому нарушению прав человека.

«Международная общественность не должна оставаться равнодушной к такой жестокости и антигуманным поступкам, должна добиться, чтобы захватчик - Армения, совершившая международные преступления, была наказана в соответствии с Уставом ООН», - говорится в обращении Эльмиры Сулеймановой.

Отметим, что седьмого августа около 20:00 армянские воинские части, подвергнув обстрелу из крупнокалиберных орудий с оккупированных азербайджанских территорий приграничное с Арменией село Гаралар Товузского района, совершили очередную провокацию с целью намеренного уничтожения мирного населения.

В результате житель села Гаралар Юсибов Рамиль Сабир оглу (2004 года рождения), возвращаясь с покоса, получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

В Товузской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов с нападением на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) УК Азербайджана по факту осколочных ранений Юсибова Рамиля, ведется следствие.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)