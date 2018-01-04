Рустам Минниханов: Многогранное взаимодействие между Татарстаном и Азербайджаном будет продолжено

БАКУ /Trend/ - Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Примите самые теплые поздравления с днем Вашего рождения. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности на благо народа Азербайджана. Пусть Ваш прочный авторитет и богатый опыт, стремление неустанно созидать во имя процветания родной страны и безоговорочная поддержка граждан государства будут и впредь прочной основой всестороннего развития Азербайджанской Республики.

Надеюсь на неизменно плодотворное развитие многогранного взаимодействия между Татарстаном и Азербайджаном в духе традиционного взаимопонимания и дружбы. Убежден, что содержательные татарстано-азербайджанские связи служат наращиванию потенциала взаимовыгодного сотрудничества России и Азербайджана. С глубоким уважением, пожеланиями всех благ Вам и Вашим близким», - говорится в поздравлении Рустама Минниханова.

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