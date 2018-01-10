Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане вдвое увеличится число вынужденных переселенцев, обеспеченных новым жильем

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Азербайджане примерно вдвое увеличится число вынужденных переселенцев, которые будут обеспечены новым жильем.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что в этом году будут построены новые городки, поселки для вынужденных переселенцев.

«Если в 2017 году мы переселили 12 тысяч человек в новые квартиры, дома, то в этом году по меньшей мере 20 тысяч переселенцев должны быть переселены в новые квартиры, дома. Этот показатель может быть и больше», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.