ЕС высоко ценит приверженность Италии дальнейшему усилению деятельности ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) высоко ценит стремление Италии к усилению деятельности ОБСЕ по урегулированию затяжных конфликтов, в том числе нагорно-карабахского конфликта, в рамках существующих форматов.

Об этом говорится в заявлении миссии ЕС при ОБСЕ, озвученном в ответ на выступление в роли действующего председателя ОБСЕ министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, состоявшемся 11 января в Вене.

В миссии подчеркнули, что затяжные конфликты на пространстве ОБСЕ по-прежнему остаются в центре внимания.

«Мы высоко ценим приверженность Италии дальнейшему усилению деятельности ОБСЕ по разрешению данных конфликтов посредством существующих форматов. Мы также придаем высокую оценку неизменному вниманию к гуманитарным аспектам конфликтных ситуаций, которые по-прежнему вызывают большую обеспокоенность», - говорится в заявлении миссии.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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