Определены дата и место встречи глав МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями МГ ОБСЕ (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 18 января встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном во вторник.

"Встреча с сопредседателями МГ ОБСЕ Эндрю Шефером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Российская Федерация) и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном состоится в польском городе Кракове", - говорится в сообщении.

Во встречах также примет участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Как сообщил ранее Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, во время последней встречи глав МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Армении Эдварда Налбандяна в Вене были проведены интенсивные и конкретные обсуждения по имеющимся предложениям в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"В продолжение интенсивных и субстантивных переговоров было достигнуто соглашение о проведении во второй половине января 2018-го года встречи на уровне министров иностранных дел", - отметил Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.