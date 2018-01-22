Эльдар Нуриев: Число жалоб в Апелляционный совет при Президенте Азербайджана заметно уменьшилось (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Апелляционный совет при Президенте Азербайджана, руководствуясь рекомендациями главы государства, в 2017 отчетном году осуществил необходимые меры по развитию предпринимательства в стране, защите прав и законных интересов бизнесменов, и, рассмотрев все поступившие жалобы, принял соответствующие решения. Об этом сказал председатель Апелляционного совета при Президенте Азербайджана Эльдар Нуриев.

Председатель Совета отметил, что приостановление по инициативе главы государства проверок в предпринимательской сфере создало почву для предотвращения вмешательств в деятельность бизнесменов, искусственных препон, случаев коррупции и злоупотребления, способствовало значительному уменьшению числа правонарушений, жалоб, поступающих в апелляционные советы.

В сравнении с 2016 годом в 2017 году общее число поступивших жалоб уменьшилось в 2,9 раза, число жалоб, поданных непосредственно предпринимателями, - в 2,2 раза. В прошлом году поступило 317 обращений от юридических и физических лиц, из которых 163 были перенаправлены в соответствующие структуры, поскольку не относились к полномочиям Совета, а 154 относились к полномочиям Совета. Из них 120 жалоб были направлены в апелляционные советы центральных или местных исполнительных властей.

В 2017 году в производство Апелляционного совета было принято 27 жалоб. Положительно то, что число рассмотренных в 2017 году дел сократилось на 12,9 процента в сравнении с 2016 годом.

По 20 жалобам, находившимся в производстве, были приняты соответствующие решения, три обращения остались нерассмотренными с объяснением жалобщикам требования законодательства, два обращения были отозваны в результате их решения, две жалобы находятся на стадии рассмотрения.

Большинство жалоб возникло из-за незнания бизнесменами своих прав и обязанностей, нарушения установленных процессуальных правил, а также выдвижения несправедливых требований.

13 из рассмотренных на заседании Советов жалоб были необоснованными, поэтому не рассматривались или остались нерассмотренными. Некоторые жалобы были одновременно поданы и в суд, и в Апелляционный совет.

Таким образом, анализ поступивших жалоб, рассмотренных дел показывает, что в прошлом голу случаи нарушения прав предпринимателей заметно уменьшились, но не полностью устранены.

Иногда апелляционные советы центральных и местных исполнительных властей, рассматривая обращения, принимают необоснованные решения, не выслушав самих предпринимателей, полностью и всесторонне не рассмотрев жалобу, дав неправильную правовую оценку собранным документам. Такое отношение к обращениям предпринимателей крайне негативно влияет на экономическое развитие, приводит к правонарушениям, справедливому недовольству, увеличению жалоб и т.д.

Из-за неправильного расследования жалоб бизнесменов девять решений апелляционных советов центральных и местных исполнительных властей были отменены. В 55,5 процента апелляционных советов центральных органов исполнительной власти и 83,5 процента апелляционных советов местных органов исполнительной власти предприниматели вообще не подавали жалоб. В 2017 году в апелляционные советы центральных и местных органов исполнительной власти поступило 304 жалобы. Этот показатель примерно в 1,7 раза меньше, чем в 2016 году. В отчетном году в производство апелляционных советов было принято 73 жалобы, из которых 35 были рассмотрены, по 27 было отказано, по двум приняты новые решения, девять находятся на стадии рассмотрения.

В отчетный период девять сотрудников центральных и местных органов исполнительной власти были привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные правонарушения при расследовании обращений предпринимателей, в связи с приемом на госслужбу в Совет жалоб не поступало, из четырех жалоб, поданных в апелляционные советы центральных органов исполнительной, три были рассмотрены, одна отклонена.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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