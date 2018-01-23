Новруз Мамедов: У Президента Ильхама Алиева запланировано около 30 встреч и участие в панельных заседаниях

БАКУ /Trend/ - На Давосском экономическом форуме у Президента Ильхама Алиева запланировано около 30 встреч и участие в панельных заседаниях.

Об этом во вторник на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов.

«Вчера начал работу Давосский экономический форум. В Давосском форуме ожидается участие свыше 70 глав государств и правительств. В Давосском форуме участвуют около трех тысяч представителей из более чем ста стран. Начались встречи Президента Ильхама Алиева. Запланировано около 30 встреч Президента и его участие в панельных заседаниях. В частности, встречи, направленные на расширение экономического сотрудничества, пройдут с президентами, главами правительств и руководителями крупнейших мировых компаний», - написал Новруз Мамедов.

Помощник Президента добавил, что Давосский форум в особенности призывает проблемный и расколовшийся мир к взаимопониманию и сотрудничеству.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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