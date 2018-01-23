Новруз Мамедов: У Президента Ильхама Алиева запланировано около 30 встреч и участие в панельных заседаниях

23 января 2018 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Давосском экономическом форуме у Президента Ильхама Алиева запланировано около 30 встреч и участие в панельных заседаниях.

Об этом во вторник на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов.

«Вчера начал работу Давосский экономический форум. В Давосском форуме ожидается участие свыше 70 глав государств и правительств. В Давосском форуме участвуют около трех тысяч представителей из более чем ста стран. Начались встречи Президента Ильхама Алиева. Запланировано около 30 встреч Президента и его участие в панельных заседаниях. В частности, встречи, направленные на расширение экономического сотрудничества, пройдут с президентами, главами правительств и руководителями крупнейших мировых компаний», - написал Новруз Мамедов.

Помощник Президента добавил, что Давосский форум в особенности призывает проблемный и расколовшийся мир к взаимопониманию и сотрудничеству.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Официальный Баку: Вопрос Иерусалима должен решаться в рамках резолюций ООН, международного права
Политика 23 декабря 2017 12:19
Помощник Президента Азербайджана: БТК – гарантия стабильности и безопасности в мире
Политика 23 декабря 2017 12:16
Новруз Мамедов: Принятая на саммите "Восточного партнерства" декларация - большая победа Азербайджана
Политика 23 декабря 2017 12:07
Новруз Мамедов: Армянская сторона делает все возможное для затягивания переговорного процесса
Политика 23 декабря 2017 11:46
Новруз Мамедов: Азербайджан является примером для международного сообщества
Политика 21 декабря 2017 19:24
Новруз Мамедов: За возникшую сегодня на международной арене напряженность несет ответственность и Financial Times
Политика 20 декабря 2017 16:21
Новруз Мамедов: Общественность Азербайджана крайне обеспокоена несправедливой позицией определенных кругов на Западе и в Европе в отношении страны
Политика 7 декабря 2017 14:44
Новруз Мамедов: Международные организации, ведущие государства плетутся за событиями вместо того, чтобы предотвращать их
Политика 4 декабря 2017 15:20
Новруз Мамедов: Отношение ЕС к сепаратизму становится бумерангом для европейских стран
Политика 4 декабря 2017 15:12
Новруз Мамедов: 2017 год войдет в историю независимого Азербайджана как одна из самых ярких страниц
Политика 30 октября 2017 12:00
Новруз Мамедов: Euronews ни разу не выразил мнения о произошедшем в Азербайджане кризисе беженцев
Политика 26 октября 2017 15:52
Новруз Мамедов: ПАСЕ - словно инструмент в руках определенных кругов
Политика 23 октября 2017 15:46
Официальный Баку не видит никаких проблем в членстве Азербайджана в D-8
Политика 23 октября 2017 15:30
Новруз Мамедов: Существующие конфликты – последствие политики западных государств
Политика 23 октября 2017 14:58
Новруз Мамедов: Выступление Президента Азербайджана на Генассамблее ООН - послание мировому сообществу
Политика 23 октября 2017 14:31
Помощник Президента Азербайджана: Саргсян лицемерит и лжет
Политика 23 октября 2017 14:08
Новруз Мамедов: Решение о выходе из Совета Европы зависит от Азербайджана
Политика 23 октября 2017 13:38
Новруз Мамедов: То, что происходит в политике, повторяется и в спорте
Политика 19 октября 2017 11:52