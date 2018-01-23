В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и вице-президента компании “Microsoft”

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-президентом компании Microsoft, президентом компании по Европе, Ближнему Востоку и Африке Мишелем Ван Дер Белем.

На встрече говорилось о работе, направленной на диверсификацию экономики Азербайджана, успешных шагах по развитию ненефтяного сектора. Было отмечено, что сфера информационно-коммуникационных технологий является одним из приоритетных направлений в Азербайджане, говорилось о достижениях в этой области. Было подчеркнуто успешное сотрудничество с Microsoft, обсуждены перспективы сотрудничества.

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