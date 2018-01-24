Президент Ильхам Алиев встретился с главой компании Freres Lazzard (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с председателем и генеральным исполнительным директором компании Lazzard Freres Mэтью Пигасом.

Mэтью Пигас отметил, что компания Lazzard Freres многие годы осуществляет успешную деятельность в Азербайджане. Oн выразил надежду на участие в будущем в новых бизнес-проектах в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев позитивно оценил деятельность компании Lazzard Freres в Азербайджане, выразил уверенность в том, что ее дальнейшая деятельность в Азербайджане также будет успешной.

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