Президент Ильхам Алиев: Азербайджану необходимо всегда смотреть вперед и правильно строить последующую деятельность (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджану необходимо всегда смотреть вперед и правильно строить деятельность, связанную с работами, которые будут проведены в последующие годы.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник во вступительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

"Все проведенные работы и достигнутые результаты дают основание говорить, что сегодня Азербайджан успешно, стремительно развивающаяся страна. Но мы не должны довольствоваться достигнутыми успехами, должны всегда смотреть вперед и правильно строить нашу деятельность, связанную с работами, которые будут проведены в последующие годы", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в Азербайджане был построен крупный судостроительный завод.

“Сегодня мы можем производить все виды судов. Судостроительный завод уже выполняет крупные заказы. Морской торговый порт Алят должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году. Это крупнейший международный морской торговый порт в акватории Каспия. Без этого порта мы не смогли бы превратиться в транспортный центр. Сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является историческим событием. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является исторической заслугой перед азербайджанским государством и народом. Эта железная дорога - об этом неоднократно говорилось, и общественность знает ее важность - и вправду является важнейшим за последние годы проектом по созданию транспортных коридоров в регионе и Евразии. Этот проект очень важен и для нас. Вот уже несколько месяцев как грузы из Европы и Азии, идущие в различных направлениях, проходят через территорию Азербайджана. В рамках создания транспортного коридора "Север-Юг" мы в короткий срок решили все вопросы на нашей территории. Таким образом, мы создали прекрасные условия для международного сотрудничества. Работы по реконструкции железной дороги были проведены и будут проводиться и в будущем, и мы расскажем об этом”, - сказал глава государства.

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