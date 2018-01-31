Азербайджанское государство оказывает особую заботу вынужденным переселенцам и беженцам - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство оказывает особую заботу вынужденным переселенцам и беженцам. До сегодняшнего дня на средства, выделенные государством, для них построены более 100 городков.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на состоявшейся 29 января конференции, посвященной итогам четвертого года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах»

Он отметил, что в своем выступлении Президент Ильхам Алиев еще раз обозначил приоритетные направления, сфокусировал внимание на ускоренной динамике развития экономики страны, а также особо подчеркнул развитие ненефтяного сектора и весьма успешное продолжение проводимых в стране реформ.

По словам депутата, все осуществляемые в стране работы, развитие экономики направлены на улучшение социального благосостояния населения республики. При этом он подчеркнул, что государство неизменно держит в центре внимания проблемы беженцев и вынужденных переселенцев, усиливая их социальную защиту. Б. Алиев отметил, что и в этом году для вынужденных переселенцев, размещенных в административных зданиях, общежитиях, недостроенных зданиях, школах и санаториях будут построены новые поселки и здания, они будут обеспечены квартирами.

«Таким образом, в 2018 году будут улучшены жилищные условия почти 80-90 процентов вынужденных переселенцев»,-заключил он.

Депутат также отметил, что все перечисленное является результатом экономической политики, успешно реализуемой Президентом Ильхамом Алиевым.

«Все работы осуществляются за счет собственных средств нашей страны, без получения помощи извне. Это свидетельствует о том, что проводимая Президентом политика направлена на повышение социального благосостояния гражданина Азербайджана, обеспечение его безопасности. Данная политика поддерживается народом Азербайджана»,-констатировал парламентарий.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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