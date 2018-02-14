Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании баронессой Эммой Николсон.

Торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон преподнесла Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой памятный подарок.

Поприветствовав баронессу Эмму Николсон в Азербайджане, Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила удовлетворение визитом гостьи в нашу страну. Отметив, что торговый посланник премьер-министра Великобритании примет участие в четвертом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 15 февраля, Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что заседание пройдет успешно. Вспомнив о встрече с баронессой Эммой Николсон в ноябре 2016 года, Первый вице-президент высоко оценила ее широкую деятельность, подчеркнула, что это достойно большого уважения.

“Сотрудничество между нашими странами расширяется и укрепляется”,- сказала Мехрибан Алиева, особо отметив роль Эммы Николсон в этом деле. Доведя до внимания, что многолетние деловые связи между Азербайджаном и Великобританией охватывают многие сферы, Мехрибан Алиева особо подчеркнула сотрудничество в энергетическом секторе, отметила успешную деятельность в Азербайджане ряда компаний Великобритании, в том числе компании BP. Подчеркнув значение для Азербайджана проекта “Южный газовый коридор” общей стоимостью 42 миллиарда долларов, Meхрибан Алиева отметила успешную реализацию этого проекта, одним из главных партнеров которого является компания BP. Она довела до внимания, что с реализацией проекта предполагается доставить первый газ в Турцию в июле этого года, а в Европу - в 2020 году.

Отметив, что имеются широкие возможности для сотрудничества между двумя странами и в других сферах, Первый вице-президент подчеркнула наличие большого потенциала в области транспорта, высоких технологий, здравоохранения, сельского хозяйства. Говоря о благотворительной деятельности баронессы Эммы Николсон, Мехрибан Алиева отметила очень успешное сотрудничество между Международным благотворительным фондом AMAR и Фондом Гейдара Алиева. Она сообщила, что в 2017 году по предложению баронессы Эммы Николсон в лагерях беженцев был проведен шахматный турнир для лиц, пострадавших от конфликта в Ираке. В турнире приняли участие, провели игры два международных гроссмейстера из Азербайджана - Азер Мирзоев и Фарид Аббасов. Выразив признательность баронессе Эмме Николсон за поддержку, оказанную проекту, Мехрибан Алиева сказала, что азербайджанская сторона готова и впредь участвовать в таких проектах.

Торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон выразила удовлетворение визитом в нашу страну. Отметив, что во второй раз встречается с Мехрибан Алиевой, гостья высоко оценила проведенные обсуждения. Она подчеркнула, что в результате обсуждений была проделана успешная работа, представляющая большой интерес для обеих сторон. Гостья выразила пожелание продолжить эту деятельность.

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