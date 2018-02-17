Азербайджанским НПО выделят гранты на изучение и пропаганду истории Гейче, Зангезура, Иревана

БАКУ /Trend/ - Одна из основных тем второго грантового конкурса, который в скором времени будет объявлен Советом государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана, будет посвящена изучению и пропаганде истории, топонимики, кухни и культуры, утраченных в начале ХХ века азербайджанских земель - Гейче, Зангезура, Иревана. Об этом на своей странице в Twitter написал председатель Совета, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азай Гулиев.

Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VI съезде Партии «Ени Азербайджан»: "Мы не должны забывать и не забываем наши исторические земли. Это должно стать ориентиром для нашей дальнейшей деятельности, так же, как мы и сегодня работаем в данном направлении. Наши исторические земли – Иреванское ханство, Зангезур, Гейча. Об этом должно знать и молодое поколение, и весь мир. Рад, что в связи с этим вопросом – историей наших исконных земель сегодня создаются солидные научные труды, снимаются фильмы, организуются выставки. В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом направлении, в различных уголках мира должны проводиться выставки, презентации. Потому что Иреван – наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней".

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