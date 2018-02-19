ЕС полностью поддерживает усилия МККК по освобождению азербайджанских заложников - спецпредставитель (Эксклюзив)

19 февраля 2018 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ полностью поддерживает усилия Международного комитета красного креста (МККК) по освобождению азербайджанских заложников - Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Об этом эксклюзивном интервью Trend сказал специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар.

"Мы, конечно, отслеживаем данный вопрос с момента их задержания в июне 2014 года. Но, на мой взгляд, этот вопрос также следует рассматривать в более широком контексте. Было бы очень полезно и способствовало бы укреплению доверия, если бы стороны проявили способность к решению гуманитарных вопросов, например, согласились бы на освобождение нескольких задержанных. Это продемонстрировало бы обществу и всем сторонам конфликта, что есть прогресс и готовность участвовать в переговорах без обязанности идти на компромисс по основным позициям в отношении конфликта", - сказал Клаар.

В качестве примера он привел Грузию, где в течение последних двух лет было освобождено несколько задержанных: “Это никоим образом не возымело негативных последствий для какой-либо стороны, а напротив, может служить основой для дальнейшего укрепления доверия. Возможно, это может произойти и в отношении нагорно-карабахского конфликта”.

Отметим, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

(Автор: Гюльгыз Мурадова)

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