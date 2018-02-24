В Азербайджане отметили 25-ю годовщину создания ВС Таджикистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Таджикистаном находится на высоком уровне.

Об этом в субботу на мероприятии в Баку, посвященном 25-летию создания Вооруженных сил Таджикистана, сказал замначальника Высшей военной школы имени Гейдара Алиева полковник Руслан Мамедов.

Мамедов поздравил народ Таджикистана с юбилеем и отметил, что дружба и братские отношения между народами Азербайджана и Таджикистана имеют большую историю.

"Дружественные отношения между нашими народами и сегодня находятся на высоком уровне. Основа отношений между Азербайджаном и Таджикистаном была заложена в 1992 году. В результате политики, проводимой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, между двумя странами были установлены отношения сотрудничества, и это сотрудничество развивается под руководством Президента Ильхама Алиева. Сотрудничество между Вооруженными силами двух стран также находится на высоком уровне. Азербайджанская военная школа имени Гейдара Алиева играет роль в укреплении армии Таджикистана. Таджикские курсанты, обучающиеся в этой школе, в будущем внесут свой вклад в развитие армии Таджикистана", - сказал Мамедов.

Посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли сказал, что 40 граждан Таджикистана закончили Высшую военную школу.

"В настоящее время обучаются 15 курсантов. Квота на количество курсантов будет увеличена. Решение уже принято, идет техническое оформление этого вопроса. Таджикские курсанты должны ценить эту братскую заботу азербайджанского народа, Президента Азербайджана. Мы находимся в братской стране, поэтому мы должны с глубоким уважением относиться к традициям, законам этой страны. Именно эта братская страна предоставила таджикским курсантам уникальную возможность для бесплатного обучения. Мы прекрасно понимаем, что эта определённая нагрузка на бюджет Азербайджана. Вместе тем Азербайджан, руководствуясь братскими чувствами, предоставил такую возможность. Пусть укрепляются братские отношения между двумя странами", - сказал посол.

Начальник управление боеготовности министерства обороны Азербайджана генерал-майор Анвар Эфендиев в своем выступлении поздравил народ Таджикистана, отметив, что день создания армии в каждой стране является праздником.

"Страна без армии не может быть независимой. Потому что армия играет важную роль в обретении страной и укреплении ее независимости. После того как Азербайджан так же, как и Таджикистан, восстановил свою независимость, в стране возобновилось развитие по всем направлениям", - Эфендиев.

Высоко оценив сотрудничество между азербайджанской и таджикской армиями, начальник управления сказал, что после 2010 года в Высшую военную школу Азербайджана было принято 40 таджикских курсантов.

"Я верю, что таджикские курсанты, которые в настоящее время продолжают свое обучение, после его завершения будут с честью служить в армии Таджикистана. Уже восемь лет как продолжается наше сотрудничество, и в будущем мы проведем совместные учения", - сказал генерал-майор.

Депутат парламента Азербайджана Айдын Мирзазаде рассказал об отношениях между Азербайджаном и Таджикистаном.

"Сотрудничество продолжается. Таджикистан постоянно был в дружественных отношениях со странами. Азербайджан всегда придавал особое значение сотрудничеству с Таджикистаном, и это отношение еще больше укрепится под руководством Президента Ильхама Алиева", - сказал депутат.

В конце мероприятия от имени Высшей военной школы имени Гейдара Алиева послу Таджикистана был вручен подарок.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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