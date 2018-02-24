Число кандидатов для участия в президентских выборах в Азербайджане достигло 15-ти

БАКУ /Trend/ - На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в субботу были утверждены еще две кандидатуры для участия в президентских выборах, которые состоятся 11 апреля.

На заседании был рассмотрен вопрос утверждения кандидатуры от Партии граждан и развития Али Алиева и кандидатуры от Демократической партии Азербайджана Сардара Мамедова. Было отмечено, что есть юридические основания для утверждения кандидатур Алиева и Мамедова для участия в президентских выборах.

Вопрос был поставлен на голосование и принят. Затем были зарегистрированы уполномоченные представители Партии граждан и развития и Демократической партии Азербайджана.

Ранее были утверждены кандидатуры в президенты главы государства Ильхама Алиева, кандидатуры самовыдвиженцев Анара Умудова, Турала Аббаслы, Захида Оруджа, Эльшана Гасанова и Асифа Мамедова, Фуада Алиева от Либерально-демократической партии, Гудрата Гасангулиева от партии Народного фронта целостного Азербайджана, Фараджа Гулиева от партии Национального движения возрождения, Рази Нуруллаева от Инициативной группы фронтистов, Араза Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана и Хафиза Гаджиева от партии «Современный Мусават», самовыдвиженца Рамазана Бекирова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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