Азербайджанские депутаты примут участие в трехсторонней встрече парламентских комитетов в Турции

БАКУ /Trend/ - Председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Севиндж Фаталиева, Асим Моллазаде и Джаваншир Фейзиев с 26 февраля по 1 марта будут находиться в Анкаре для участия в трехсторонней встрече парламентских комитетов по внешним связям Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом говорится в сообщении Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, распространенном в понедельник.

На встрече будет обсужден ряд региональных вопросов, проведен обмен мнениями по развитию взаимных связей делегаций в международных организациях.

По итогам встречи будет подписан протокол по сотрудничеству между комитетами по внешним связям законодательных органов трех стран.

В рамках визита запланированы встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Бинали Йылдырымом, председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Гахраманом, министром иностранных дел Мовлудом Чавушоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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