Президент Ильхам Алиев поздравил главу Доминиканы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Доминиканы Данило Медине.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и весь ваш народ с национальным праздником Доминиканской Республики - Днем независимости. В столь знаменательный день передаю вам наилучшие пожелания, желаю вашему дружественному народу мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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