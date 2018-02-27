Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии двух предприятий по производству пряжи в Мингячевире

27 февраля 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии двух предприятий по производству пряжи ООО «Мингячевир текстиль» в Мингячевирском промышленном парке.

Министр экономики Шахин Мустафаев и руководитель проекта Мехрибан Ахундова проинформировали главу государства и его супругу о том, что на создание фабрик общей стоимостью 144 миллиона манатов Национальным фондом поддержки предпринимательства министерства экономики был выделен льготный кредит на десять миллионов манатов.

Глава государства и его супруга сделали памятное фото с работниками.

Затем Президент Ильхам Алиев ввел в действие предприятие по производству пряжи методом “Open End”.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также ознакомились с условиями, созданными в столовой.

После ознакомления с новыми фабриками глава государства и его супруга встретились с работниками предприятий и представителями общественности города.

Работник предприятия Гусейн Гашимов выразил признательность главе государства за поддержку, оказанную строительству новых фабрик, ставших прекрасным подарком для мингячевирцев, а также за внимание и заботу, оказываемые развитию города в целом.

В заключение было сделано фото на память.

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