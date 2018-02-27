Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии двух предприятий по производству пряжи в Мингячевире

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии двух предприятий по производству пряжи ООО «Мингячевир текстиль» в Мингячевирском промышленном парке.
Министр экономики Шахин Мустафаев и руководитель проекта Мехрибан Ахундова проинформировали главу государства и его супругу о том, что на создание фабрик общей стоимостью 144 миллиона манатов Национальным фондом поддержки предпринимательства министерства экономики был выделен льготный кредит на десять миллионов манатов.
Глава государства и его супруга сделали памятное фото с работниками.
Затем Президент Ильхам Алиев ввел в действие предприятие по производству пряжи методом “Open End”.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также ознакомились с условиями, созданными в столовой.
После ознакомления с новыми фабриками глава государства и его супруга встретились с работниками предприятий и представителями общественности города.
Работник предприятия Гусейн Гашимов выразил признательность главе государства за поддержку, оказанную строительству новых фабрик, ставших прекрасным подарком для мингячевирцев, а также за внимание и заботу, оказываемые развитию города в целом.
В заключение было сделано фото на память.
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