Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Азербайджана

6 марта 2018 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе государства и семьям погибших в связи с гибелью людей в результате пожара в Республиканском наркологическом центре.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнование и проявленное внимание.

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты азербайджано-турецких дружественных и братских связей.

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