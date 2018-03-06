Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе государства и семьям погибших в связи с гибелью людей в результате пожара в Республиканском наркологическом центре.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнование и проявленное внимание.

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты азербайджано-турецких дружественных и братских связей.

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