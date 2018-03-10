Али Гасанов: Сбежавших из Азербайджана лиц настраивают против страны

10 марта 2018 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Некоторые сбежавшие из Азербайджана лица, оскорбляют символы страны. После отъезда за границу у них отнимают паспорта, и их начинают настраивать против Азербайджана.

Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал, выступая сегодня на VII съезде азербайджанских журналистов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что азербайджанская пресса должна вести борьбу с такими лицами. «От этих людей отказались даже их родители. Пользуясь возможностями "Facebook", эти лица занимаются очернением. В первую очередь противостоять им должны представители медиа», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента отметил, что Совет печати подготовил список в связи с «рэкет-журналистами». «Они угрожают мне, говорят, что Али Гасанов мешает нам зарабатывать. Приглашаю этих людей встать на правильный путь. Собирать компромат и шантажировать людей нехорошо. Поставьте себя на место тех людей, которым вы угрожаете. Я не веду борьбу с этими людьми, а призываю их встать на правильный путь», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента добавил, что сотрудники медиа-органов, находящихся в «черном списке» Совета печати, не будут включены в список лиц, которым будут предоставляться квартиры.

Напомним, что сегодня в Баку проходит VII съезд азербайджанских журналистов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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