Али Гасанов: Представители партий с неизвестными источниками финансирования, которые живут лучше всех, не имеют права критиковать и обвинять (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Представители партий в Азербайджане, чьи источники финансирования неизвестны, и которые живут лучше всех, не имеют права для того, чтобы критиковать и обвинять.

Об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в ходе VII съезда азербайджанских журналистов.

Али Гасанов отметил, что в Азербайджане продолжаются и успешно развиваются традиции демократических медиа, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Али Гасанов подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев, являющийся достойным продолжателем дела общенационального лидера, заботится о журналистах, выполняя обязанности государства в этой сфере.

«Сегодня на съезде состоялось голосование. Независимо от того, что и кем было сказано, найдутся оставшиеся в стороне определенные лица, изолированные от азербайджанских медиа, которые попытаются сформировать негативное мнение о съезде, новоизбранном составе и вашей журналистской деятельности. Бояться этого, и смотреть на это как на что-то необычное не стоит. Пока существует общество, человечность, жизнь, будут и оппоненты, смотрите на них просто как на оппонентов, независимо от того, в какой форме они выражают свое мнение или ненависть к вам. Старайтесь выступать, исходя из присущего вам характера, отвечая в той форме, которая является нормой для журналистики и соответствует позиции азербайджанского народа, и защищайте свои права. Не поддавайтесь внешнему давлению, будь то со стороны какого-либо государства, или желающего оппонировать вам коллеги, либо антиазербайджанских сил, как внутри, так и за пределами страны», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что в Азербайджане между медиа и властью создана прекрасная атмосфера сотрудничества.

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