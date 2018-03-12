МИД: В связи с президентскими выборами в Азербайджане в 32 странах будет создан 41 избирательный пункт (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В связи с президентскими выборами в Азербайджане в 32 зарубежных странах будет создан 41 избирательный пункт, говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.

В диппредставительствах и консульствах Азербайджана в усиленном режиме осуществляются необходимые меры для организации выборов.

В связи с этим создана рабочая группа из сотрудников соответствующих управлений МИД и проводится скоординированная работа с Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Посольства Азербайджана:

Посольство Азербайджана в Германии

Посольство Азербайджана в США

Посольство Азербайджана в Австрии

Посольство Азербайджана в Беларуси

Посольство Азербайджана в Бельгии

Посольство Азербайджана в ОАЭ

Посольство Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посольство Азербайджана в Чехии

Посольство Азербайджана в Китае

Посольство Азербайджана во Франции

Посольство Азербайджана в Грузии

Посольство Азербайджана в Иордании

Посольство Азербайджана в Иране

Посольство Азербайджана в Испании

Посольство Азербайджана в Италии

Посольство Азербайджана в Швейцарии

Посольство Азербайджана в Швеции

Посольство Азербайджана в Казахстане

Посольство Азербайджана в Катаре

Посольство Азербайджана в Кыргызстане

Посольство Азербайджана в Латвии

Посольство Азербайджана в Литве

Посольство Азербайджана в Венгрии

Посольство Азербайджана в Молдове

Посольство Азербайджана в Нидерландах

Посольство Азербайджана в Узбекистане

Посольство Азербайджана в Польше

Посольство Азербайджана в России

Посольство Азербайджана в Саудовской Аравии

Посольство Азербайджана в Турции

Посольство Азербайджана в Украине

Посольство Азербайджана в Греции

Генеральные консульства:

Генконсульство Азербайджана в Актау

Генконсульство Азербайджана в Батуми

Генконсульство Азербайджана в Дубаи

Генконсульство Азербайджана в Стамбуле

Генконсульство Азербайджана в Лон-Анджелесе

Генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге

Генконсульство Азербайджана в Тебризе

Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге

Представительство в Алматы посольства Азербайджана в Казахстане.

13 марта в МИД планируется проведение тренинга с участием делегации ЦИК и членов вышеуказанной рабочей группы МИД.

Информация о численности избирателей, обладающих активным избирательным правом - граждан Азербайджана, достигших 18 лет, зарегистрированных в диппредставительствах и консульствах Азербайджана, представлена министерством иностранных дел в Центральную избирательную комиссию.

Напомним, что 11 апреля 2018 года в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.