МИД: В связи с президентскими выборами в Азербайджане в 32 странах будет создан 41 избирательный пункт (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В связи с президентскими выборами в Азербайджане в 32 зарубежных странах будет создан 41 избирательный пункт, говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.
В диппредставительствах и консульствах Азербайджана в усиленном режиме осуществляются необходимые меры для организации выборов.
В связи с этим создана рабочая группа из сотрудников соответствующих управлений МИД и проводится скоординированная работа с Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Посольства Азербайджана:
Посольство Азербайджана в Германии
Посольство Азербайджана в США
Посольство Азербайджана в Австрии
Посольство Азербайджана в Беларуси
Посольство Азербайджана в Бельгии
Посольство Азербайджана в ОАЭ
Посольство Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Посольство Азербайджана в Чехии
Посольство Азербайджана в Китае
Посольство Азербайджана во Франции
Посольство Азербайджана в Грузии
Посольство Азербайджана в Иордании
Посольство Азербайджана в Иране
Посольство Азербайджана в Испании
Посольство Азербайджана в Италии
Посольство Азербайджана в Швейцарии
Посольство Азербайджана в Швеции
Посольство Азербайджана в Казахстане
Посольство Азербайджана в Катаре
Посольство Азербайджана в Кыргызстане
Посольство Азербайджана в Латвии
Посольство Азербайджана в Литве
Посольство Азербайджана в Венгрии
Посольство Азербайджана в Молдове
Посольство Азербайджана в Нидерландах
Посольство Азербайджана в Узбекистане
Посольство Азербайджана в Польше
Посольство Азербайджана в России
Посольство Азербайджана в Саудовской Аравии
Посольство Азербайджана в Турции
Посольство Азербайджана в Украине
Посольство Азербайджана в Греции
Генеральные консульства:
Генконсульство Азербайджана в Актау
Генконсульство Азербайджана в Батуми
Генконсульство Азербайджана в Дубаи
Генконсульство Азербайджана в Стамбуле
Генконсульство Азербайджана в Лон-Анджелесе
Генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге
Генконсульство Азербайджана в Тебризе
Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге
Представительство в Алматы посольства Азербайджана в Казахстане.
13 марта в МИД планируется проведение тренинга с участием делегации ЦИК и членов вышеуказанной рабочей группы МИД.
Информация о численности избирателей, обладающих активным избирательным правом - граждан Азербайджана, достигших 18 лет, зарегистрированных в диппредставительствах и консульствах Азербайджана, представлена министерством иностранных дел в Центральную избирательную комиссию.
Напомним, что 11 апреля 2018 года в Азербайджане пройдут президентские выборы.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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