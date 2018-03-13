Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Румынии (версия 2)

13 марта 2018 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял вице-премьера Румынии Ану Бирчалл.

Ана Бирчалл от имени румынского руководства и от своего имени выразила соболезнования в связи с гибелью людей в пожаре, произошедшем в Республиканском наркологическом центре в Баку.

Глава государства поблагодарил за соболезнования.

Отметив значимость VI Глобального Бакинского форума, который будет проведен при организации Международного центра Низами Гянджеви, Ана Бирчалл выразила удовлетворение в связи с участием в Форуме.

Она сказала, что в 2017 году отмечалось 25-летие установления дипломатических связей между двумя странами.

Глава государства сказал, что 2018 год объявлен в стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики».

Ана Бирчалл отметила, что Румыния заинтересована в расширении сотрудничества между Азербайджаном и ЕС и окажет поддержку в этом направлении. Сказав, что Азербайджан играет важную роль в реализации стратегически важных для Европы проектов, Ана Бирчалл добавила, что Румыния расценивает Азербайджан как страну, вносящую вклад в стабильность и безопасность в регионе. Она сказала, что ее страна и впредь намерена расширять связи сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, и выразила уверенность в том, что межправительственная комиссия сыграет важную роль в этом деле.

На встрече было подчеркнуто, что азербайджано-румынские связи достигли высокого уровня, отношения между двумя странами носят стратегический характер и сотрудничество имеет большой потенциал.

В ходе беседы была отмечена важность взаимной поддержки в рамках международных организаций.

На встрече также была подчеркнута важность взаимного инвестирования и расширения деятельности в этой сфере компаний двух стран.

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Azernews Newspaper
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