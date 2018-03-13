Назначен исполнительный директор Фонда молодежи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Фарида Таир оглу Джафарова исполнительным директором Фонда молодежи Азербайджана.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим распоряжением и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Отметим, что до назначения на эту должность Фарид Джафаров был главой отдела международного сотрудничества министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.