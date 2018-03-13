Назначен исполнительный директор Фонда молодежи Азербайджана

13 марта 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Фарида Таир оглу Джафарова исполнительным директором Фонда молодежи Азербайджана.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим распоряжением и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Отметим, что до назначения на эту должность Фарид Джафаров был главой отдела международного сотрудничества министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на приобретение квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Политика 18:44
Юсуф Мамедалиев возглавил Наблюдательный совет Фонда молодежи Азербайджана
Политика 18:33
Президент Ильхам Алиев поздравил народного писателя Анара
Политика 17:07
Президент Ильхам Алиев наградил Анара Рзаева Почетным дипломом
Политика 16:45
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Румынии
Политика 11:49
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Черногории (ФОТО)
Политика 10:46
В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать соболезнования в связи с пожаром в Баку
Политика 12 марта 21:36
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение орошения и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде
Политика 12 марта 19:26
Грузия всегда поддерживает позицию Азербайджана - премьер
Политика 12 марта 17:26
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Грузии, выйдя из регионального формата, переходит в глобальную плоскость (ФОТО)
Политика 12 марта 14:15
Президент Ильхам Алиев: Президентские выборы пройдут в справедливой, прозрачной форме и отразят волю азербайджанского народа
Политика 12 марта 10:21
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство мастерской по производству ковров в Баку
Политика 10 марта 18:45
Президент Ильхам Алиев повысил зарплату сотрудникам таможни, миграции, юстиции и военкоматов
Политика 10 марта 18:35
Президент Ильхам Алиев: Значимость информресурсов Азербайджана в мире неуклонно растет
Политика 10 марта 11:03
Руководство Грузии выразило соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Баку
Политика 9 марта 20:31
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 15 школ модульного типа
Политика 9 марта 19:00
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении госзаботы о ветеранах войны
Политика 9 марта 19:00
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты сотрудников служб госбезопасности и внешней разведки
Политика 9 марта 18:47