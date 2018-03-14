Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Губинской районной центральной больницы

14 марта 2018 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Губинской районной центральной больницы.

Согласно распоряжению, с целью завершения строительства Губинской районной центральной больницы из госбюджета министерству здравоохранения будет выделено 7,55 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов – обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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