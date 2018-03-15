Антониу Гуттереш: Международный центр Низами Гянджеви создает мосты между обществами и культурами (версия 2)

15 марта 2018 14:41 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви в это сложное время создает мосты между обществами и культурами. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, чье письмо зачитал резидент-координатор этой организации в Азербайджане Гулам Исакзаи на VI Глобальном Бакинском форуме на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ», который начал работу в четверг в Баку.

Генсек выразил благодарность Международному центру Низами Гянджеви за эту работу.

“Создание инклюзивного общества очень важно и является одной из задач, заложенных в Цели устойчивого развития. Мы должны относиться с уважением к правам и личности каждого индивидуума”, - сказал генеральный секретарь ООН. Антониу Гуттереш подчеркнул, что в решении сегодняшних проблем могут помочь наука и технологии.

В работе форума, который проходит с 15 по 17 марта, принимают участие президенты, главы правительств, министры, экс-президенты, ученые, руководители международных организаций, известные общественные и политические деятели из различных стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

Участники мероприятия обсуждают вопросы мира и безопасности в Ближневосточном регионе, геополитическую ситуацию в Балканском регионе, растущую роль молодежи в общественной и политической жизни в современное время, а также другие вопросы.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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