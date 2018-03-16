Бахар Мурадова: Визит Саакяна в США не соответствует мандату Штатов как посредника МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Отношение к территориальной целостности Азербайджана со стороны США, которые являются страной-сопредседателем Минской группы и называют себя глашатаем мира и демократии, неприемлемо.

Об этом в пятницу сказала Trend вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, комментируя визит в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

Мурадова отметила, что произошедшее удивляет и одновременно беспокоит.

«Мы видим отношение США к другим странам по этому вопросу. Однако в отношении Азербайджана видим полную противоположность. В мире практически нет политики, которая опирается на принципы международного права. Высказаться однозначно по этому вопросу сложно, поскольку противоречия во внешней политике самых больших государств не позволяют высказать конкретное мнение. То есть, сейчас мы конкретно не знаем об однозначном отношении большого государства, являющегося сопредседателем Минской группы ОБСЕ, а конкретно США, к сепаратизму, территориальной целостности стран», - сказала Мурадова.

Вице-спикер отметила, что визит Бако Саакяна в США и проведение им встреч в Конгрессе этой страны не соответствуют позиции официального Вашингтона и мандату США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«Не думаю, чтобы там не знали о непризнании вымышленного режима, о сепаратистском режиме, созданном на оккупированных территориях Азербайджана. США не могут не понимать, что приглашение «руководителя» незаконного режима в США, его участие в различных мероприятиях и приемах, сделанные им обращения не соответствуют мандату Минской группы ОБСЕ и противоречат нормам международного права. Этим они ставят под сомнение свою позицию в Азербайджане, подрывают доверие в усилия, прилагаемые для решения проблемы», - сказала Мурадова.

Напомним, что ранее в связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «президентом» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением мероприятия, пропагандирующего вымышленный режим, в административном здании Конгресса США посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД.

Послу была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США,

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев, Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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