Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 11 школ модульного типа

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию образовательной инфраструктуры в Гекчайском, Кюрдамирском, Уджарском и Зардабском районах.

В распоряжении говорится, что с целью строительства 11 школ модульного типа на 748 ученических мест в Гекчайском, Кюрдамирском, Уджарском и Зардабском районах из госбюджета министерству образования будет выделено 3,915 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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