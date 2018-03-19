Али Гасанов: СМИ должны быть внимательными, чтобы не нарушать требования Избирательного кодекса (версия 2) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - СМИ должны быть внимательными, чтобы не нарушать требования Избирательного кодекса. Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов сказал в понедельник на семинаре-совещании, посвященном роли и задачам СМИ на президентских выборах.

По его словам, СМИ играют важную роль на всех этапах выборов, которые будут проведены в Азербайджане.

Али Гасанов отметил, что с сегодняшнего дня в азербайджанском обществе есть два важных объекта и субъекта в связи с выборами. «В первую очередь это кандидат и его платформа. Каждый кандидат посредством СМИ должен доносить до народа свою программу и цели, мнение. Кандидаты будут вести дебаты на телевидении, а также встречаться с избирателями в регионах, и результаты встречи до общественности вновь будут доносить СМИ. С этой точки зрения роль СМИ соразмерна роли самих кандидатов, участвующих в президентских выборах», - сказал он.

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