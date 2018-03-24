Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство центра «ASAN xidmət» в Кюрдамирском районе

24 марта 2018 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о проектировании и строительстве центра «ASAN xidmət» в Кюрдамирском районе.

Согласно распоряжению главы государства, в целях проектирования и строительства центра «ASAN xidmət» в Кюрдамирском районе из суммы, указанной в подпункте 1.52.4 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, постановлено выделить Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики 5,0 (пять) миллионов манатов.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов страны поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

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