Президент Ильхам Алиев выделил средства на организацию деятельности Фонда пропаганды духовных ценностей

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах в связи с деятельностью Фонда пропаганды духовных ценностей.

Согласно распоряжению, из суммы, указанной в подпункте 1.14.3.3.9 указа "О некоторых вопросах в связи с применением закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год" от 25 декабря 2017 года, Фонду пропаганды духовных ценностей будет выделено 6,1 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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