В Азербайджане отметят 110-летие академика Ахада Ягубова

29 марта 2018 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 110-летия академика Ахада Ягубова.

В мае 2018 года исполнится 110 лет со дня рождения видного азербайджанского ученого, дважды лауреата Государственной премии СССР, доктора геолого-минералогических наук, профессора, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана Ахада Алекпер оглу Ягубова.

В распоряжении говорится, что с целью проведения 110-летней годовщины со дня рождения академика Ахада Ягубова, внесшего важный вклад в развитие геологической науки в Азербайджане, Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 110-летием академика Ахада Ягубова.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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