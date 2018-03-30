ЦИК Азербайджана утвердила использование веб-камер на президентских выборах

30 марта 2018 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Применение веб-камер на выборах в Азербайджане началось с 2008 года.

Об этом в пятницу во время обсуждения вопроса, связанного с использованием веб-камер на выборах, сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Натиг Мамедов.

По его словам, это является для Азербайджана уникальным опытом, который он использует. Зампред ЦИК сказал, что еще есть ряд стран, которые не разрешают наблюдение на выборах посредством веб-камер.

Как сказал Мамедов, за исключением шести избирательных округов, в 119 избирательных округах установлены камеры. Мамедов подчеркнул, что веб-камеры дают возможность непосредственно отслеживать выборы на 20 процентах избирательных участков. Отметив, что на одной тысяче избирательных участков установлены камеры, Мамедов подчеркнул, что это значительно облегчает работу структур, проводящих наблюдение на выборах.

«Чтобы наблюдать на тысяче участков, у структуры, проводящей наблюдение, должна быть как минимум тысяча сотрудников,а веб-камеры значительно облегчают эту работу», - сказал Мамедов.

Зампред ЦИК подчеркнул, что другая положительная сторона веб-камер в том, что жалобы и обращения в связи с выборами проверяются с использованием материалов веб-камер, записи которых могут быть представлены на рассмотрение суда.

Затем вопрос использования веб-камер на выборах был поставлен на голосование и утвержден членами ЦИК.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане состоятся президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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