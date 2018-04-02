Азербайджан смог стать надежным мостом для Центральной Азии в Европу - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан смог стать надежным мостом для Центральной Азии в Европу, считает эксперт Института системных исследований «Парасат» Найля Альмухамедова.

"На сегодняшний день политический, экономический и культурный диалог между Азербайджаном и странами Центральной Азии сохраняет свою динамику. Об этом свидетельствуют и членство стран в ряде региональных объединений: СНГ, ТЮРКСОЙ, Тюркский совет, ТюркПА и ряда других структур. Особо стоит отметить, значимый вклад Президента Ильхама Алиева в восстановлении коридора Восток-Запад и возрождении древнего «Шёлкового пути» посредством запуска железной дороги Баку-Тблиси-Карс, благодаря которой у стран Центральной Азии появились новые возможности для транзита грузов и развития международной торговли", - сказала Trend Альмухамедова.

Отношения между Казахстаном и Азербайджаном, по ее словам, также строятся на основе добрососедства, партнерства и доверия. "Основа этих отношений была заложена президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым. Сегодня эти отношения продолжают развиваться", - сказала эксперт.

Как заметила эксперт, в последнее время особое значение придается взаимодействию в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). "Главная задача – это реализация транзитного потенциала наших стран: так, маршрут ТМТМ, проходящий через Азербайджан, обеспечивает нам выход на рынки Европы, а Казахстан открывает Азербайджану путь в Центральную Азию и Китай. В этих целях в Азербайджане был построен и успешно функционирует новый порт Алят, а в Казахстане – Курык. В прошлом году запущена железная дорога Баку-Тблиси-Карс. Кроме того, в январе 2016 года Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина подписали протокол об установлении конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по ТМТМ, которые уже действуют с первого июня 2016 года. Все эти меры должны способствовать развитию международного транзита, проходящего через наши страны", - сказала Альмухамедова.

В целом, по ее словам, внешнюю политику Азербайджана можно охарактеризовать как продуманную, сбалансированную и многовекторную, которая принимает во внимание интересы партнеров, а также исходит из собственных национальных интересов. "На протяжении многих лет внешняя политика Азербайджана является прозрачной, ведется по правилам и демонстрирует готовность достигать соглашений мирным путем. Азербайджан поддерживает и развивает дружественные, взаимовыгодные отношения со всеми странами. Особое значение придается региональному сотрудничеству и сохранению безопасности", - сказала эксперт.

Так, по словам эксперта, стратегическое партнерство между Азербайджаном, Грузией и Турцией стало показателем стабильности в регионе. "Азербайджан постоянно поддерживает и наращивает экономическое, политическое взаимодействия со своими соседями Россией, Ираном, а также странами Центральной Азии. Свидетельством признания значимой роли Азербайджана в обеспечении региональной безопасности и авторитета его внешней политики стало избрание в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН в 2012-2013 годах", - сказала Альмухамедова.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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