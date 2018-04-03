Армения - нетолерантная не только к евреям страна - азербайджанский депутат

3 апреля 2018 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения – страна, в которой нет толерантного отношения не только к евреям, но и к представителям других национальностей.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Муса Гулиев.

По его словам, Армению можно считать моноэтнической страной мира, потому что кроме армян в Армении не проживают представители других национальностей.

«Там оставалось небольшое количество курдов-езидов, которых тоже выдворили из страны. Несмотря на хорошие отношения Армении с Россией, армяне даже для россиян не создают приемлемые условия для проживания и работы», - сказал Гулиев.

Депутат также напомнил, что в 1988-1989 годах Армения депортировала более 250 тысяч азербайджанских тюрок, являющихся аборигенами исторических азербайджанских земель.

Он отметил, что весь мир знает о том, сколько актов геноцида совершили армяне против азербайджанцев за последние 100 лет.

«Что касается отношения к евреям и другим национальностям, то армяне никогда гуманно не относились к другим, только к себе. Действительно, это часть «армянской болезни», а также государственной политики Армении. Поэтому не стоит удивляться такому отношению армян к евреям и другим», - сказал депутат.

Напомним, что согласно результатам социологического опроса, проведенного в течение года исследовательским центром "Pew Research Center" в 18 странах Центральной и Восточной Европы, Армения оказалась самой нетолерантной к евреям страной.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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