Соотечественники во Франции осуждают провокации антиазербайджанских сил в Европе

БАКУ /Trend/ - Оскорбления, которые в своих выступлениях используют против властей некоторые азербайджанские эмигранты в Европе, недопустимы.

Об этом во вторник сказала Trend руководитель Азербайджанского дома в Париже Мирвари Фаталиева.

Выступая от имени руководимой организации, Фаталиева сказала, что цель этих лиц, служащих определенным группам, – подорвать имидж Азербайджана на международной арене и попытаться нарушить стабильность в Азербайджане в преддверии выборов.

Глава диаспоры считает очень важным, чтобы Азербайджан, расположенный в сложном регионе, сохранил свою стабильность на фоне существующей в мире напряженной геополитической обстановки, происходящих конфликтов и войн.

«С этой точки зрения думаем, что выборы в Азербайджане имеют важное значение не только для Южнокавказского региона, но и для всего мира в целом. К сожалению, некоторые силы пытаются нарушить демократические условия, созданные в Азербайджане, совершить провокации. Тем самым они наносят удар по национальным интересам Азербайджана. Мы, азербайджанцы Франции, решительно осуждаем провокационную деятельность этих сил. Заявляем, что политическую борьбу и саму политику необходимо вести в рамках этических норм. В противном случае эти силы оскорбляют в первую очередь азербайджанский народ, общество и государственность», - сказала Фаталиева.

Она призвала противодействовать этой грязной кампании, проводимой против Азербайджана соотечественниками в Европе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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