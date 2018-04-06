МИД: КНДР готова изучить опыт Азербайджана в нефтяной сфере

БАКУ /Trend/ - Корейская народно-демократическая республика (КНДР) заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном, в частности, в изучении богатого опыта страны в нефтяной сфере. Об этом сказал министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, проведенной в рамках промежуточной конференции министров Движения неприсоединения, проходящей в Баку, говорится в сообщении МИД, распространенном в пятницу.

Глава МИД КНДР также подчеркнул возможность визита архитекторов из КНДР для изучения архитектуры города Баку.

Ли Ён Хо отметил, что его визит является историческим, подчеркнул, что обмен визитами желателен с точки зрения расширения двусторонних отношений.

Глава МИД КНДР выразил признательность азербайджанскому правительству за организацию конференции на высоком уровне.

По словам Эльмара Мамедъярова, начало председательствования Азербайджана в Движении неприсоединения с 2019 года свидетельствует о доверии, которое страны-члены Движения оказывают Азербайджану.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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