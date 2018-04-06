Президент Ильхам Алиев: Азербайджан с экономической точки зрения - страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан с экономической точки зрения - страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в интервью агентству ТАСС.

Глава государства отметил, что одним из главных направлений деятельности правительства было обеспечение полной экономической независимости, что является основой независимости политической.

“Если страна экономически зависима, она может испытывать — и зачастую испытывает — большие сложности с осуществлением своей независимой политики. Сегодня Азербайджан с экономической точки зрения — страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей. Могу привести несколько цифр. За последние 15 лет экономика в Азербайджане выросла в 3,2 раза, что, я думаю, является мировым рекордом. Также, несмотря на огромные инвестиционные проекты, у нас была проведена работа по стабилизации внешнего долга, который сегодня равен примерно 20 процентам от ВВП. И мной даны указания в предстоящие годы его значительно еще и сократить”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что валютные резервы Азербайджана составляют такой же объем, как и валовый внутренний продукт.

“Иными словами, при желании мы можем расплатиться со всеми долгами в течение нескольких дней или месяцев. Финансовое положение Азербайджана достаточно устойчиво, и инвестиционные проекты, которые мы осуществляем, естественно, будут приносить дополнительную прибыль. Также должен отметить, что за последние 15 лет в экономику Азербайджана было вложено более 230 миллиардов долларов”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

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