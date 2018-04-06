Президент Ильхам Алиев: Азербайджан с экономической точки зрения - страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей

6 апреля 2018 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан с экономической точки зрения - страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в интервью агентству ТАСС.

Глава государства отметил, что одним из главных направлений деятельности правительства было обеспечение полной экономической независимости, что является основой независимости политической.

“Если страна экономически зависима, она может испытывать — и зачастую испытывает — большие сложности с осуществлением своей независимой политики. Сегодня Азербайджан с экономической точки зрения — страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей. Могу привести несколько цифр. За последние 15 лет экономика в Азербайджане выросла в 3,2 раза, что, я думаю, является мировым рекордом. Также, несмотря на огромные инвестиционные проекты, у нас была проведена работа по стабилизации внешнего долга, который сегодня равен примерно 20 процентам от ВВП. И мной даны указания в предстоящие годы его значительно еще и сократить”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что валютные резервы Азербайджана составляют такой же объем, как и валовый внутренний продукт.

“Иными словами, при желании мы можем расплатиться со всеми долгами в течение нескольких дней или месяцев. Финансовое положение Азербайджана достаточно устойчиво, и инвестиционные проекты, которые мы осуществляем, естественно, будут приносить дополнительную прибыль. Также должен отметить, что за последние 15 лет в экономику Азербайджана было вложено более 230 миллиардов долларов”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Наши личные отношения с Президентом России - один из важных факторов успешного развития двусторонних отношений
Политика 15:55
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан делает важные шаги в деле международного, регионального и глобального сотрудничества
Политика 15:48
Президент Ильхам Алиев: Недостаточный общественный контроль иной раз ведет к нарушениям и задержкам намеченных планов
Политика 15:41
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан закупает вооружение у самых лучших производителей, и это позволяет чувствовать себя достаточно уверенно
Политика 15:14
Президент Ильхам Алиев: Мы испытываем законное чувство гордости за то, что именно азербайджанский народ был основоположником демократии на Востоке
Политика 15:00
Президент Азербайджана и его супруга ознакомились с международными выставками "AITF-2018" и "HOREX Caucasus-2018" (ФОТО)
Политика 10:19
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает на поддержку кандидатуры Баку на проведение EXPO 2025 государствами-членами Движения неприсоединения
Политика 5 апреля 19:40
Президент Ильхам Алиев: Азербайджану удалось превратиться в евразийский транспортный узел
Политика 5 апреля 18:49
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 15 школ модульного типа
Политика 5 апреля 18:40
Президент Ильхам Алиев выделил средства для продолжения строительства автодороги Ширван-Сальян
Политика 5 апреля 18:28
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан за короткое время смог продемонстрировать себя миру как надежная страна, пользующаяся большим уважением
Политика 5 апреля 17:58
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт давно был бы урегулирован, если бы против Армении были введены санкции
Политика 5 апреля 12:49
Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Венесуэллой важно расширить сотрудничество в сферах торговли и инвестирования
Политика 5 апреля 12:07
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем 72-й сессии Генассамблеи ООН (ФОТО)
Политика 5 апреля 12:04
Президент Ильхам Алиев встретился с главой МИД КНДР
Политика 5 апреля 11:58
Президент Ильхам Алиев встретился с главой МИД Непала
Политика 5 апреля 11:41
Президент Ильхам Алиев встретился с первым заместителем премьер-министра Сербии
Политика 5 апреля 11:35
Президент Ильхам Алиев: Движение неприсоединения играет важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в мире
Политика 5 апреля 09:54