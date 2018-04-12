Региональный комитет ЕС: Результаты президентских выборов отражают волю азербайджанского народа

БАКУ /Trend/ - Наблюдательная миссия членов Регионального комитета ЕС считает, что президентские выборы, проведенные в Азербайджане 11 апреля, легитимны.

Об этом на проведенном сегодня брифинге сказал член миссии, международный наблюдатель от Эстонии Марф Ворклаев.

Международный наблюдатель отметил, что выборы прошли мирно и прозрачно. Были обеспечены права избирателей по свободному голосованию. Результаты выборов отражают волю азербайджанского народа: «По завершению голосования члены наблюдательной миссии наблюдали за подсчетом итоговых голосов в трех участках. Процесс подсчета голосов могли наблюдать и другие наблюдатели. На избирательных участках не наблюдалось вмешательств в процесс голосования», - сказал Марф Ворклаев.

Международный наблюдатель отметил, что на выборах наблюдалась высокая избирательная активность, процесс голосования был хорошо проведен с технической и организационной точки зрения. Во всех участках, где побывала наблюдательная группа, были установлены веб-камеры для наблюдения за процессом голосования в режиме онлайн.

Напомним, что в Азербайджане накануне завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00 дня голосования, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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