Раймондс Вейонис: Латвия привержена укреплению сотрудничества с Азербайджаном и в дальнейшем

БАКУ /Trend/ - Президент Латвии Раймондс Вейонис поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«От имени латвийского народа и от себя лично искренне поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Крайне удовлетворен стремительным развитием дружественных отношений между странами в последние годы. Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз заявляю о нашей приверженности дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Латвией. Выражаю вам глубочайшее почтение и наилучшие пожелания», - говорится в поздравлении президента Латвии.

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